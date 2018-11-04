Идеология братства и дружбы: Россия отмечает День народного единства

Граждане России отмечают в воскресенье, 4 ноября, День народного единства. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В одной только столице пройдут три крупные акции с митингами и народными шествиями, в которых примут участие несколько тысяч человек. Кроме того, в парках и на крупных площадях страны развернутся гуляния.

День народного единства был учрежден в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков. В День народного единства в городах Российской Федерации различные общественные движения и политические партии организовывают шествия, митинги, спортивные мероприятия и благотворительные концерты.

В ночь с 4 на 5 ноября пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств», она состоится под девизом «Искусство объединяет». Акция консолидирует все культурные институты и направления искусства и состоится во всех субъектах Российской Федерации.

«За единство сегодня стоит поднять тост»

Политолог Иван Аркатов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что многонациональность Российской Федерации практически можно сравнить с ядерным оружием: этот щит надежно защищает российское государство, но если ее не культивировать, то эта тема тут же становится взрывоопасной.

«Несмотря на то, что некоторые либеральные СМИ сомневаются в необходимости существования Дня народного единства, для страны этот день имеет уже сакральное значение. Очень важно подчеркивать то, что, независимо от национальных и религиозных отличий, мы живем в одной стране. Россия едина», — добавил политолог.

Независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь в комментарии ФАН отметил, что идея празднования Дня народного единства — тема актуальная как никогда.

«В последние годы в праздновании 4 ноября делается акцент не на классовое, а на межнациональное единство. И это, конечно, более перспективная, необходимая версия праздника. Стартовавший этнографический диктант, фестивали национальностей, спортивные мероприятия, в которых принимают участие представители разных народов, бесспорно, делают праздник более искренним и более понятным для большинства жителей России», — пояснил публицист.

Очевидно, заметил политолог, что единство народов нашей страны невозможно поддерживать одной лишь властной вертикалью. В этом случае любая провокация, любое политическое ослабление и значимое ухудшение уровня жизни способны привести к резкому обострению межэтнических противоречий.

«Необходима идеология братства и дружбы, а значит, такие праздники нужны как зримое воплощение этой идеологии. Уроки прошлого показали, что единство народов — не данность. За это единство нужно бороться постоянно, необходимо аккуратно разрешать конфликты, при любой возможности подчеркивать общие черты. И за это единство сегодня действительно стоит поднять тост», — резюмировал Юрий Голубь.

Заметим, в школах 2–3 ноября прошли открытые уроки, которые были посвящены истории Дня народного единства, тематике межнационального и межрелигиозного мира и согласия в интерактивном формате.