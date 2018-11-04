Полный контакт с историей: на чемпионате по средневековым боям «Кубок Динамо 2018» побеждает Россия

В эти дни в московском Tesla Place проходит очередной международный чемпионат по средневековым боям. Корреспондент Федерального агентства новостей посетил это нетривиальное мероприятие.

Любите ли вы алебарду?

Утро субботы началось со священников. Одетые для пущего антуража средневековыми монахами волонтеры деятельно таскали туда-сюда барьеры и лавки. Непосвященные впадали в ступор при виде «францисканцев», транспортирующих внутрь Tesla Place столы, упаковки газированной воды и баннеры с символикой чемпионата. Одновременно внутрь здания неустанно тек поток спортсменов, сгибающихся под весом позванивающих железом баулов. У иных из-под мышки куртуазно выглядывали мечи, боевые топоры и алебарды.

В десять утра сошлись в номинации «мягкий меч» дети и подростки. В 11:00 стартовал самый популярный вид рыцарских состязаний — командные бои «5 на 5». В этом месте очень хочется написать нечто пафосное… Про благородных рыцарей, которые своими булатными Дюрандалями грациозно низвергают супостата наземь. А дамы — ах, а мечи — вжух.

На деле все выглядело куда брутальнее. В зависимости от выбранной тактики, команды или сходились, или, в буквальном смысле, сбегались. Топот, грохот, хрип, лязг. Главная задача — устоять самому и уложить противника. Пока один боец висел на ограждении ристалища, другой с размаха лупил его мечом по шлему.

Меч, пусть и затупленный, но самый настоящий, весил килограмма полтора. Но и шлем был настоящим — рыцарский бацинет. Его бить мечом — все равно что пулять горохом в стену. И вот из-за спины мечника уже высунулся воин с «длинномером» — одним взмахом своей алебарды он сносит противника с барьера.

Ох, это было жестко. А в будущем может стать еще жестче, поскольку организаторы чемпионата подумывают запретить бойцам использовать ограждение ристалища в качестве опоры. Ожидается, что после такой корректировки правил бои станут еще динамичнее и зрелищнее.

Переступая через разложенные на полу мечи, щиты и алебарды, я добрался до места отдыха одной из команд-участниц чемпионата. Рядом прошагал боец в разноцветной котте, тяжело упал на стул, со стуком уронил себе под ноги шлем. Судя по вмятинам, тот недавно угодил, как минимум, под топор. Удержаться от вопроса было невозможно:

— Любите ли вы алебарду?

— Все зависит от того, по какую сторону от ее лезвия я нахожусь, — ухмыльнулся рыцарь в ответ.

— Что вас подвигло заняться историческими средневековыми боями?

— Тяга к прекрасному, — отрезал рыцарь.

— Что же, в вашем понимании, есть прекрасное?

— Ну, вот смотрите, — начал объяснять воин, — Сначала мы и соперники выходим на ристалище. Затем друг с другом бьемся. Потом соперники остаются лежать, а мы — стоять. Разве это не прекрасно?!

— А если говорить серьезно?

— Если серьезно, то причины, наверное, такие же, как у любого спортсмена: желание быть лучшим, стремление преодолеть себя. Одни спортсмены берутся за шахматы, другие — за штангу, а мы — за меч или фальшион. Кому-то зрители кричат «Шайбу! Шайбу!», а нам — «Бей, руби!». Трудно? Да. Но увлекательно.

Тут нашу беседу пришлось прервать по техническим причинам. На ристалище сошлись две новые команды спортсменов, и все окружающее пространство накрыл рев с трибун: «Бей! Руби!.. Рубиии!!!»

Перекричать эту какофонию можно было только с помощью громкоговорителя, но его у нас не оказалось. Пожав друг другу руки, мы с рыцарем разошлись. Он отправился к кузнецу править покореженные наручи, а я двинулся на поиски нового собеседника. Шел четвертый час XIII международного чемпионата по средневековым боям «Кубок Динамо 2018».

День рубки в режиме нон-стоп

Возможно, кому-то это покажется удивительным, но в мире существует вид спорта, российские достижения в котором никакому WADA не приходит в голову поставить под сомнение. Достижения неоспоримые. Близкие, как сказал один из посвященных, к «хроническому доминированию». Речь идет об исторических средневековых боях — ИСБ.

ИСБ — это полноконтактные сражения на стальном незаточенном оружии с использованием вооружения и доспехов, характерных для Средневековья. При этом разрешены не только ударные, но и борцовские приемы. Почему? Потому что бойцы часто (читай — всегда) сходятся во время схватки вплотную. То есть на сверхкороткую дистанцию, где не то что алебардой или мечом, но и кулаком не замахнешься. Вот тогда и идут в дело подсечки и броски.

ИСБ родились в начале XXI века в России, Белоруссии и на Украине на волне увлечения исторической реконструкцией Средневековья. Отнюдь не всем реконструкторам понравилось пунктуально осваивать средневековые ремесла или заучивать тексты песен и кулинарные рецепты. Нашлись и те, для которых главной привлекательной чертой реконструкции стали «боевки», они же бугурты. Иными словами — возможность хорошенько навалять друг другу с использованием защитно-наступательного рыцарского арсенала. Проверить на прочность не только металл, но и себя.

Вот это и стало началом того, что позже превратилось в исторические средневековые бои.

ИСБ жестко регламентированы и не имеют ничего общего с беспорядочной дракой. Во-первых, присутствуют отборочные турниры. Во-вторых, имеется международный судейский корпус в лице маршалов. Последних легко опознать по желтым жезлам, которыми они останавливают разгоряченных боем бойцов.

Соревнования по ИСБ проводятся в разных номинациях. В одиночных боях счет ведется по очкам. В массовых номинациях участник, коснувшийся «третьей точкой» (колено, спина, щит) земли или оказавшийся за ограждением ристалища, считается проигравшим.

Несмотря на то, что все удары в ИСБ наносятся в полную силу, статистика свидетельствует: исторические средневековые бои травмоопасны не более, а то и менее, чем другие виды спорта. Впрочем, во время соревнований рядом с ристалищем всегда находится «скорая» — просто на всякий случай. Еще одной страховкой от несчастных случаев служит хорошая физическая форма спортсменов и соответствующий комплекс подготовки к соревнованиям по ИСБ.

В связи с непрерывно растущей популярностью средневековых боев и специально для развития ИСБ как мирового спорта была создана Международная ассоциация исторического средневекового боя (HMBIA). Одновременно был дан старт проведению за рубежом международных чемпионатов по ИСБ, получивших название Battle of the Nations. Отметим, что безусловным фаворитом «Битвы Наций» на протяжении многих лет считается сборная России.

Немало состязаний по ИСБ проводится и в РФ. Одним из них стал «Кубок Динамо» в Москве. Этот чемпионат постоянно прогрессирует. К 2018 году он достиг того уровня, когда физически перестал вмещать в турнирные сетки все команды, желающие принять участие в «Кубке».

Для понимания общей динамики происходящего укажем, что если на чемпионат 2017 года заявлялась 41 команда, то в этом году таковых стало уже 47. Кроме российских спортсменов, в этом году на «Кубок Динамо» прибыли команды из Англии, США, Аргентины, Канады, Китая, Новой Зеландии, Чехии, Израиля, Белоруссии, Франции, Испании, Германии, Швейцарии, Казахстана, Польши, Финляндии и Эстонии.

Программа «Кубка Динамо 2018» не исчерпывается лишь мужскими и женскими боями «5 на 5», а также мужскими боями «12 на 12» Кроме них, посетители XIII международного чемпионата по средневековым боям могут увидеть средневековую ярмарку, шоу средневековой музыки, мультивекторную выставку оружия, HMB soft — детские соревнования по спортивному мягкому мечу, а также выступление мастеров силового экстрима и мастер-класс от Алексея Махно — восходящей звезды миксфайта, чемпиона лиги смешанных единоборств M-1 Global.

Словом, приходите — не пожалеете. Где еще найдешь в Москве место, где за две минуты на ваших глазах о людей могут сломать три топора, причем в полном соответствии с правилами состязаний? Да нигде.

3 ноября, к исходу целого дня дикой рубки в режиме нон-стоп, третье место в командных боях «5 на 5» завоевал российский клуб «Баярд», ну а первое и второе места заняли бойцы российского же клуба «Берн». Россия побеждает!

Что такое ИСБ

В перерывах между схватками латников корреспонденту ФАН удалось побеседовать с организаторами XIII «Кубка Динамо».

«ИСБ привлекают бойцов как смесь увлечения историей и рыцарским спортом», — рассказал идейный вдохновитель «Кубка Динамо» Евгений Рене.

ИСБ удачно сочетают в себе состязательный элемент и достаточно глубокое постижение истории разных стран, добавил он.

«Иногда, не скрою, это постижение идет через боль... В конце концов, ИСБ — это полный контакт с историей!» — отметил Рене.

Капитан национальной сборной России по ИСБ Дмитрий Тростин пояснил ФАН, что «Кубок Динамо» для главной команды страны очень важен.

«Да, это не «Битва Наций», куда приезжают национальные сборные. Чемпионат в Москве — это турнир клубов, — пояснил капитан. — Но именно здесь оттачивают и шлифуют свое мастерство те, кто потом будет защищать честь российского флага на «Битве Наций».

По словам маршала-супервайзера HMBIA Сергея Мясищева, «Кубок Динамо» — это самые престижные соревнования по ИСБ на территории России.

«Этот турнир по праву считается самым бескомпромиссным, самым интересным и, может быть, даже самым жестким соревнованием в системе ИСБ, — подчеркнул Мясищев. — Нельзя сказать, что престижней: «Битва Наций» или «Кубок Динамо». Первая — это Олимпиада, а второй… Это как чемпионат Японии по дзюдо!»

Каждый «Кубок Динамо» — это шаг вперед, уверен маршал-супервайзер.

«Например, чемпионат этого года сочетает в себе, с одной стороны, напряженные спортивные соревнования, а с другой — получение бесценного опыта по размещению спортивных соревнований в современном пространстве, которым является Tesla Place».

Марина Головина, боец национальной сборной России по ИСБ, чемпион мира в командных боях «5 на 5» среди женщин, многократный призер международных и всероссийских соревнований по ИСБ, рассказала, как она пришла в этот спорт.

«Многие женщины во время декрета принимают решение как-то кардинально поменять свою жизнь, — поведала Марина. — Я не оказалась исключением. Именно во время декрета меня посетила светлая мысль заняться ИСБ. Попробовала и… понравилось!»

Мандраж перед боем, чувство плеча товарища, ощущение команды, радость победы — все это затягивает, считает Головина.

«Сейчас я занимаюсь, можно сказать, штабной работой. Я и организатор, и координатор, и администратор. Это оказалось куда труднее, чем биться самой. Выход на ристалище теперь для меня — отдых! Кстати, 4 ноября на «Кубке Динамо» в HMB soft выступают мои дети», — добавила чемпион.

Пресс-секретарь HMB Россия Станислав Литвинов рассказал, что сегодня ими делается упор на развитие спортивного направления ИСБ. Официальный представитель HMBIA в России, организация «Доблесть веков», выступила с инициативой перед Министерством спорта о признании ИСБ спортивной дисциплиной и учреждении спортивной федерации. С этой целью на 4 ноября было намечено учредительное собрание федерации ИСБ России.