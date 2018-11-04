Тема недели: США хотят запугать российских журналистов. ФАН-ТВ

Санкт-Петербург. Здесь располагается редакция РИА ФАН — Федерального агентства новостей — одного из российских СМИ, освещающих жизнь внутри страны и далеко за ее пределами. По мнению же американских спецслужб – это логово враждебных демократии сил. Журналистов, бухгалтеров, менеджеров и, наверное, даже технических работников ФАН там считают связанными с вмешательством в выборы президента и конгрессменов Соединенных Штатов. Обвинение во вмешательство, сообщения на мобильный и электронную почту, прямые попытки привлечь к ответственности за выдуманные «преступления».

Обвинения со стороны США доходят до полного абсурда. Так, 19 октября Минюст США обвинил главного бухгалтера Федерального агентства новостей Елену Хусяйнову во вмешательстве в выборы США. На сайте департамента правосудия США опубликовано обвинительное заключение.

Бухгалтера ФАН обвинили во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году и попытках вмешательства в предстоящие ноябрьские выборы.

Президент США Дональд Трамп вскоре заявил, что к его победе на выборах главный бухгалтер ФАН не имеет никакого отношения. Выступило с заявлением и министерство иностранных дел России, назвавшее обвинения в адрес Хусяйновой «постыдной кампанией».

«Я простая русская женщина, я работаю всю свою жизнь. Я знаю бухгалтерский учет, знаю, как управлять рыболовецким колхозом, знаю, как вырастить и воспитать детей. Я много чего знаю. Но вот английского языка, я, увы, не знаю. Поэтому я была потрясена, когда услышала, что это я, простой российский бухгалтер, выбрала американцам президента и скоро буду выбирать им депутатов», – ответила на обвинения бухгалтер ФАН Елена Хусяйнова.

Обвинение США никаких доказательств вины бухгалтера Елены так и не предоставило. Но на этом власти США не остановились. На личную почту журналистов Федерального агентства новостей начали приходить угрожающие письма. 30 октября с почтовых адресов «Яндекса» были разосланы письма, в которых сообщалось следующее:

«У России много проблем дома, вам не нужно вмешиваться в дела других народов. Позаботьтесь о своих внутренних проблемах, прежде чем пытаться исправить мир. Помогите нам сказать всем, чтобы они перестали играть в игру».

Подобное письмо пришло на личный почтовый ящик генерального директора ООО «ФАН» Евгения Зубарева. Руководитель ФАН сообщает, что письма поступают от так называемого киберкомандования Пентагона – USCYBERCOM.

«В письмах анонимы на английском языке требуют от журналистов прекратить «попытки исправить мир» и «заботиться о своих внутренних проблемах», – рассказал генеральный директор ФАН Евгений Зубарев.

Напомним, что на прошлой неделе в американской прессе, в частности в статье Нью-Йорк Таймс от 23 октября, появилась информация о том, что киберкомандование США USCYBERCOM запустили первую кибероперацию против, так называемых «российских агентов». Операция запущена под предлогом защиты промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут 6 ноября.

В связи с этими событиями редакция Федерального агентства новостей обратилась к высокопоставленным лицам: Юрию Чайке, Владимиру Колокольцеву, Александру Коновалову, представителям других силовых структур, обязанных обеспечивать безопасную и независимую работу российской прессы.

Связана ли со всем этим недавняя попытка поджечь редакцию? Может быть, это тоже такой высокотехнологичный ход противников свободы слова? Какие еще нападки ожидают Федеральное агентство новостей? Скорее всего, новые серии этой трагикомедии не заставят себя долго ждать.