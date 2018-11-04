Тело пропавшего под Волгоградом ребенка нашли в выгребной яме
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Волгоград, 4 ноября. Четырехлетний ребенок, пропавший в минувшую субботу в городе Михайловке Волгоградской области, обнаружен мертвым. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета РФ.
По имеющимся данным, тело глухонемого мальчика обнаружили в выгребной яме уличного туалета возле дома, в котором он проживал вместе со своими родителями.
В поисках ребенка принимали участие сотрудники правоохранительных органов, МЧС, а также волонтеры и местные жители. В настоящее время на месте работают следователи.
Ранее СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолентнего».