Четверо военных пострадали на учениях НАТО в Норвегии

Осло, 4 ноября. Четыре военнослужащих из Швеции пострадали во время военных учений Североатлантического альянса Trident Juncture на территории Норвегии.

Проведение маневров НАТО не обошлось без ЧП, сообщает агентство Belga: военнослужащие получили травмы различной степени тяжести из-за столкновения танка с военным автомобилем, в котором они находились.

Пострадавших экстренно госпитализировали в клинику. Двоих отпустили сразу после осмотра, остальных оставили на лечение под присмотром медиков. О состоянии военных пока не сообщается, но известно, что их жизнь вне опасности.

Напомним, учения Альянса стартовали в Скандинавии и Северной Атлантике 25 октября. В них принимают участие представители стран, входящих в НАТО, а также Швеция и Финляндия.

Маневры НАТО уже подверглись критике со стороны западных СМИ, которые указали на то, что когда огромное количество людей и военной техники задействуют в учениях, они редко обходятся без инцидентов. Так, во время проведения Trident Juncture десятки военнослужащих получили ранения, а десантно-военный корабль ВМС США USS Gunston Hall был вынужден вернуться в порт после того, как получил повреждения в результате шторма.