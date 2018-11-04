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Четверо военных пострадали на учениях НАТО в Норвегии

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Четверо военных пострадали на учениях НАТО в Норвегии

Осло, 4 ноября. Четыре военнослужащих из Швеции пострадали во время военных учений Североатлантического альянса Trident Juncture на территории Норвегии. 

Проведение маневров НАТО не обошлось без ЧП, сообщает агентство Belga: военнослужащие получили травмы различной степени тяжести из-за столкновения танка с военным автомобилем, в котором они находились.

Пострадавших экстренно госпитализировали в клинику. Двоих отпустили сразу после осмотра, остальных оставили на лечение под присмотром медиков. О состоянии военных пока не сообщается, но известно, что их жизнь вне опасности.

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Напомним, учения Альянса стартовали в Скандинавии и Северной Атлантике 25 октября. В них принимают участие представители стран, входящих в НАТО, а также Швеция и Финляндия. 

Маневры НАТО уже подверглись критике со стороны западных СМИ, которые указали на то, что когда огромное количество людей и военной техники задействуют в учениях, они редко обходятся без инцидентов. Так, во время проведения Trident Juncture десятки военнослужащих получили ранения, а десантно-военный корабль ВМС США USS Gunston Hall был вынужден вернуться в порт после того, как получил повреждения в результате шторма.

Автор: Екатерина Кухарева
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