Сирия: корреспондент ФАН побывал на открытии газовой скважины в Дамаске

Дамаск, 5 ноября. Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии ввело в эксплуатацию новую газовую скважину «Дейр-Атия 1», производственная мощь которой составляет 150 тысяч кубометров газа в сутки. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на месте событий.

Скважина «Дейр-Атия» является частью инвестиционного проекта по разработке месторождений на севере сирийской провинции Дамаск. В 2009 году она была пробурена на глубину более 3500 метров. Из-за начавшегося в стране кризиса скважину было решено закрыть. Когда большая часть провинций была освобождена от терроризма, сирийские власти вновь ввели её в эксплуатацию.

В нашем распоряжении оказалось видео новой нефтяной скважины:

В данный момент скважина проходит необходимые технические испытания. Сейчас она первая на месторождении «Дейр-Атия». Суммарные запасы скважины составляют примерно 4 млрд кубометров газа.

Как сообщает источник ФАН, новая скважина соединена с другими нефтяными месторождениями, находящимися в районах Карра и Аль-Брейдж. Они являются частью бассейна на севере провинции Дамаск.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что уже в конце текущего года власти Дамаска начнут геологическую разведку морских месторождений нефти и газа в республике.

По словам министра нефти САР Али Ганема, это должно положительно сказаться на добыче нефти и энергетическом секторе.

Стоит отметить, что только за последние два года министерство нефти ввело в эксплуатацию 24 газовых и 52 нефтяных месторождения. Перед началом кризиса добыча газа в Сирии составляла 10,3 миллиона кубометров ежедневно. Сейчас она значительно выросла и составляет 16,5 миллионов кубометров газа, подчеркнул Ганем. В вопросах восстановления инфраструктуры сирийские власти полностью положились на местные кадры.