Сирия новости 4 ноября 12.30: столкновения между боевиками ССА зафиксированы в Азазе, в Ракке прогремело два взрыва

Сирия, 4 ноября. Столкновения между боевиками ССА зафиксированы в Азазе на севере провинции Алеппо, в Ракке прогремело два взрыва, радикалы атаковали позиции САА в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили склад боеприпасов боевиков в Даръа, обстреливают позиции «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»1: заявляет об убийстве нескольких боевиков SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведет обстрел расположений САА в Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): заявила о готовности поддержать операцию ВС Турции против SDF в Алеппо.

«Национальный фронт освобождения»: пополнил свои ряды в Алеппо.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по поселениям Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

В городе Азаз зафиксированы перестрелки между одной из группировок «Сирийской свободной армии» (ССА) и «Свободной сирийской полицией» (FSP). Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Westcudi).

На западе провинции Алеппо закончили подготовку боевики вооруженного формирования «Сарая аль-Нукба», входящего в коалицию «Национальный фронт освобождения». Данную информацию опубликовал Telegram-канал (@hasansofan).

Представители ССА выступили с заявлением о своей готовности оказать поддержку операции ВС Турции против курдских военизированных отрядов в северной части региона, передает Twitter-канал (@Westcudi). Напомним, турецкая артиллерия начала обстрел опорных пунктов Отрядов народной самообороны (YPG) в окрестностях города Кобани.

Провинция Дейр-эз-Зор

Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» передает, что террористы продолжают нападать на позиции Демократических сил Сирии (SDF) недалеко от города Хаджин. Также радикальные исламисты заявляют, что в результате атак ими было убито несколько членов курдских военизированных отрядов. Данное сообщение опубликовал военный источник в социальной сети Twitter (@Terror_Monitor).

Местный Twitter-канал (@RebeccaRambar) пишет, что ВВС международной коалиции продолжают наносить удары по предполагаемым позициям ИГ1 на территории населенных пунктов Хаджин и Аш-Шаафа. Ранее под огнем сил возглавляемого США альянса погибло 17 мирных жителей Хаджина.

Провинция Даръа

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) продолжают зачищать территорию провинции Даръа от мин и боеприпасов, оставленных радикальными исламистами. Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что во время одного из рейдов бойцы правительственных сил обнаружили в регионе большой тайник джихадистов с оружием и боеприпасами израильского производства.

Напомним, незаконные вооруженные формирования вынужденно покинули провинцию Даръа в начале августа, сдав свои позиции сирийской армии.

Провинция Ракка

Местный источник в провинции Ракка передает на своей странице в социальной сети Twitter (@Raqqa_SL), что в административном центре региона прогремело два взрыва. Данных о пострадавших нет.

Twitter-канал (@Ozkok_) пишет, что в Ракке обостряется конфликт между местным населением и Демократическими силами Сирии (SDF). Представители местных племен призывают мирных жителей региона игнорировать любые распоряжения боевиков курдских военизированных отрядов. Напомним, данная ситуация сложилась в провинции из-за притеснений населения со стороны курдов.

Провинция Хама

Террористы связанного с «Джебхат ан-Нусрой»1 формирования «Вахарид аль-Муминин» открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) на северо-западе провинции Хама. Об этом пишет информагентство South Front.

Также в северной части региона не прекращаются перестрелки между правительственными войсками САР и «Тахрир аш-Шам». Местный источник передает в своем микроблоге в Twitter (@aishazaraa), что САА наносит удары по опорным пунктам джихадистов в окрестностях Аль-Латамины.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)