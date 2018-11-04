Медведев поздравил граждан России с Днем народного единства

Москва, 4 ноября. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства.

С праздником, с Днем народного единства! pic.twitter.com/MZNAWkS6lV — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) November 4, 2018

«С праздником, с Днем народного единства!» — написал председатель кабинета министров в своем микроблоге социальной сети Twitter.

День народного единства официально празднуют в России с 2005 года. Он был основан в память об исторических событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило российскую столицу от польских интервентов.