Рейтинг фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!» обвалили боты

Москва, 4 ноября. На рейтинг фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!» на портале «Кинопоиск» повлияли действия пользователей, которые целенаправленно зарегистрировались в сервисе уже после премьеры ленты, сообщает портал Daily Storm.

Так, из 1,3 тысячи пользователей, оставивших рецензию и оценку комедии, более тысячи выразили мнение, что картина заслуживает только 1 балла из 10 возможных. При этом отмечается, что большинство таких голосов принадлежит пользователям, которые прошли регистрацию после релиза фильма, и больше не оценивали других картин.

Эксперты в области информационных технологий обратили внимание, что такие показатели свидетельствуют о действиях ботов, что является одной из самых распространенных техник «обвала» рейтинга, пишет RT. Специалисты указали, что выставившие низкие оценки пользователи не оставили развернутый комментарий, почему считают фильм заслуживающим таких показателей, их профили не содержат картинок, а названия состоят либо просто из набора букв и цифр, либо имени и нескольких цифр.

Напомним, премьера кинокартины прошла 29 октября в концертом зале «Зарядье». Режиссером фильма выступил Тигран Кеосаян, над сценарием работала российская журналистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков присутствовал на премьерном показе, после чего посоветовал всем посмотреть картину, в которой, подчеркнул пресс-секретарь, присутствуют юмор и хорошая актерская игра, а также «краски, юмор, море и мечта».