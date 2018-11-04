Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в метро актрисы Васильевой
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Москва, 4 ноября. Госпитализацию актрисы Татьяны Васильевой подтвердили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. О состоянии здоровья народной артистки РФ рассказали журналистам врачи.
В субботу Васильева обратилась за медпомощью. В результате женщине поставили диагноз, после чего отпустили домой.
«Все хорошо», — сообщили НИИ, передает РБК.
Накануне с Васильевой произошел неприятный инцидент в московском метрополитене: ей защемило голову дверьми вагона. 71-летняя актриса получила травму головы и была вынуждена обратиться к врачам за помощью.