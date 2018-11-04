Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в метро актрисы Васильевой

Москва, 4 ноября. Госпитализацию актрисы Татьяны Васильевой подтвердили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. О состоянии здоровья народной артистки РФ рассказали журналистам врачи.

В субботу Васильева обратилась за медпомощью. В результате женщине поставили диагноз, после чего отпустили домой.

«Все хорошо», — сообщили НИИ, передает РБК.

Накануне с Васильевой произошел неприятный инцидент в московском метрополитене: ей защемило голову дверьми вагона. 71-летняя актриса получила травму головы и была вынуждена обратиться к врачам за помощью.