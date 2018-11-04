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Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в метро актрисы Васильевой

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Актеры Лев Прыгунов и Татьяна Васильева

Москва, 4 ноября. Госпитализацию актрисы Татьяны Васильевой подтвердили в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. О состоянии здоровья народной артистки РФ рассказали журналистам врачи.

В субботу Васильева обратилась за медпомощью. В результате женщине поставили диагноз, после чего отпустили домой.

«Все хорошо», — сообщили НИИ, передает РБК.

Накануне с Васильевой произошел неприятный инцидент в московском метрополитене: ей защемило голову дверьми вагона. 71-летняя актриса получила травму головы и была вынуждена обратиться к врачам за помощью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всегда любила метро. Хорошего всем вечера.

A post shared by Татьяна Васильева (@vasileva_vtg) on

 

Автор: Тимур Румянцев
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