Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

СК РФ расследует исчезновение глухонемого ребенка под Волгоградом

79
0 Оставить комментарий

СК РФ расследует исчезновение глухонемого ребенка под Волгоградом

Волгоград, 4 ноября. В городе Михайловка Волгоградской области пропал глухонемой четырехлетний мальчик, в связи с чем СК РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы регионального СУ СК РФ.

Накануне ребенок ушел гулять и не вернулся. Родители мальчика также являются глухонемыми. Семья проживает в частном секторе. В настоящее время малыша разыскивают полицейские и волонтеры.

Как сообщает СК РФ, к поиску мальчика подключат водолазов. Они обследуют дно реки Тишанка. Не исключено, что ребенок утонул. Сейчас изучаются записи наружного наблюдения.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.