СК РФ расследует исчезновение глухонемого ребенка под Волгоградом

Волгоград, 4 ноября. В городе Михайловка Волгоградской области пропал глухонемой четырехлетний мальчик, в связи с чем СК РФ возбудил уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы регионального СУ СК РФ.

Накануне ребенок ушел гулять и не вернулся. Родители мальчика также являются глухонемыми. Семья проживает в частном секторе. В настоящее время малыша разыскивают полицейские и волонтеры.

Как сообщает СК РФ, к поиску мальчика подключат водолазов. Они обследуют дно реки Тишанка. Не исключено, что ребенок утонул. Сейчас изучаются записи наружного наблюдения.