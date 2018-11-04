«На кого ориентируемся?»: мэр Уфы запретил чиновникам нечетко выражаться

Уфа, 4 ноября. Мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин потребовал от подчиненных выражаться яснее и не использовать в речи некоторые слова, в частности слово «ориентировочно».

Уфимскому градоначальнику не понравилось, что чиновники зачастую используют неконкретные формулировки, например, слово «ориентировочно».

«На кого ориентируемся, что это? Слово «ориентировочно» мне непонятно», — подчеркнул мэр города.

В ходе своего первого заседания назначенный в прошлом месяце мэр потребовал не допускать такой нечеткости, передает телеканал «360».