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«На кого ориентируемся?»: мэр Уфы запретил чиновникам нечетко выражаться

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«На кого ориентируемся?»: мэр Уфы запретил чиновникам нечетко выражаться

Уфа, 4 ноября. Мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин потребовал от подчиненных выражаться яснее и не использовать в речи некоторые слова, в частности слово «ориентировочно».

Уфимскому градоначальнику не понравилось, что чиновники зачастую используют неконкретные формулировки, например, слово «ориентировочно».

«На кого ориентируемся, что это? Слово «ориентировочно» мне непонятно», — подчеркнул мэр города.

В ходе своего первого заседания назначенный в прошлом месяце мэр потребовал не допускать такой нечеткости, передает телеканал «360».

Автор: Алексей Громов
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