Украину уже ничего не спасет: эксперт о реализации «Нафтогазом» плана Б по «Северному потоку — 2»

«Нафтогаз» Украины начал реализовывать «план Б» в связи со строительством «Северного потока — 2», с таким заявлением выступил главный исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам Витренко, «Северный поток — 2» будет построен, несмотря на усилия Украины по остановке его строительства, поскольку правительство Германии и его бизнес поддерживают этот проект. При этом существует вероятность того, что транзит российского газа через украинскую территорию при таком развитии событий полностью остановится, признал Витренко.

Украинский топ-менеджер добавил, что «Нафтогаз» в настоящий момент приступил к выполнению «плана Б».

«Во-первых, мы пытаемся компенсировать финансовые убытки. Мы уже инициировали новый арбитраж, который фактически уже начался, где мы требуем более 12 миллиардов долларов, из которых десять — это фактически компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украины после 2019 года. Мы это сейчас уже делаем. Но просто компенсация финансовых убытков — это, во-первых, резервный вариант, все-таки первый вариант — план А — это сохранить транзит», — заявил Витренко.

Украину ждет экономический коллапс

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в беседе с корреспондентом ФАН заметила, что претензии со стороны Украины нелогичны и непонятны. Киеву неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» будет построен.

«Украина, веруя в свою незаменимость как транзитера, ошибается. Сколько было шантажа по транзиту? Сколько было украдено с того же транзита? Главный вопрос: о какой компенсации ущерба может идти речь? Украина в политическом смысле заявляет, что ее должны обеспечивать всегда. По факту страна, кроме как предоставления транзита, больше ничего не может делать. Безусловно, при «Северном потоке» Украину ждет экономический коллапс и потеря двух миллиардов долларов в год», — пояснила Наталия Елисеева.

Эксперт подчеркнула, что Германии проект «Северного потока» крайне выгоден. И, учитывая возможность лоббирования своих интересов, поток будет запущен. Что же касается других стран, то они понимают безальтернативность их положения. Сланцевая революция в Европе не состоится, поэтому спрос на российский газ будет по-прежнему высок.

«Что же касается Украины, то стоит обратить внимание и на цены транзита. По новому транзитному тарифу «Газпрому» нужно платить 42 евро за транспортировку каждой тысячи кубометров газа. Стоимость поставок «Северного потока» — 22,7 евро за тысячу кубов. Плюс украинская ГТС сильно изношена.