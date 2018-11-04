Спасибо, Трамп: Нетаньяху поблагодарил главу США за антииранские санкции

Тель-Авив, 4 ноября. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за введение Вашингтоном санкций в отношении Тегерана. Соответствующее заявление опубликовала канцелярия израильского премьера.

«Спасибо, президент Трамп, за исторический шаг», — отмечается в заявлении Нетаньяху.

Кроме того, он отметил, что первые последствия антииранских ограничений чувствуются уже сейчас из-за того, что экономика Ирана «находится в состоянии депрессии».

Как сообщала «Газета.Ru», в начале мая текущего года хозяин Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранской ядерной сделке и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничения против Тегерана. Первая часть американских рестрикций была возобновлена 7 августа. Данные меры затронули автомобилестроительный сектор Ирана, продажу недвижимости и ряда металлов. Второй пакет санкций вступит в силу после 4 ноября.