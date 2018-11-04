Просто бряцанье оружием: в Крыму назвали украинские учения «комариным писком»

Симферополь, 4 ноября. Боевые стрельбы зенитных управляемых ракет средней и малой дальности в Херсонской области вблизи крымского полуострова напоминали «бряцание оружием», жителей Крыма не испугать «комариным писком», чем и являются учения Киева. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

«Этими ракетными учениями они, наверное, хотели показать свои мускулы, но если ты хиляк, то ничего не поделаешь. Это просто бряцание оружием и желание показать перед своими хозяевами, что они что-то умеют. Бряцают оружием, думают кого-то испугать. Кого может испугать комариный писк?» — цитирует Фикса РИА Новости.

Испытания офицер пресс-центра командования воздушных сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Струтинский анонсировал еще в конце октября, заявив, что с 1 по 4 ноября воздушное пространство над Черным морем будет закрыто. Как отмечал украинский военнослужащий, стрельбы проводятся для того, чтобы бойцы ВСУ получили боевой опыт применения зенитных ракетных систем и отработали задачи с боевыми и имитируемыми пушками зенитных управляемых ракет по воздушным целям.

Как отметил в интервью Федеральному агентству новостей военный аналитик, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, подобные маневры Киев проводит довольно регулярно, однако в 2018 году украинская сторона решила не рисковать и не претендовать на воздушное пространство России.

Специалист подчеркнул, что после довольно доходчивых заявлений военного ведомства РФ «генералы и высшие офицеры армии Украины обстоятельно задумались над формированием территории, где проходят учения».