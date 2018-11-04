Boeing-737 с трещиной в стекле экстренно садится в Красноярске
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Красноярск, 4 ноября. Над красноярским аэропортом вырабатывает топливо пассажирский лайнер Boeing-737. По информации Федерального агентства новостей, самолет перевозчика «НордСтар» следовал рейсом Новосибирск — Санья.
Известно, что на борту находится 173 пассажира.
По предварительным данным, причиной экстренной посадки стала трещина в лобовом стекле воздушного судна.
Самолет должен приземлиться в 17.30 по местному времени.