Дамаск, 5 ноября. Подразделения сирийской правительственной армии в сотрудничестве с мирными жителями обнаружили большое скопление оружия боевиков при прочесывании деревни Джабата аль-Хашаб в окрестностях провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам полевого источника, среди найденного орудия были ракетные пусковые установки, пулеметы, минометные пусковые установки и многое другое.

В нашем распоряжении появилось видео, снятое на месте событий:

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда инженерные подразделения сирийской армии натыкаются на склад с боеприпасами, брошенный террористическими организациями, которые ранее оккупировали этот регион.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в ходе прочесывания населенного пункта Бурик аль-Махра в провинции Эль-Кунейтра сирийские военные нашли несколько противотанковых мин в заброшенном складе, находящемся на линии разграничения в районе Голанских высот.

По словам одного из военных, тайник с боеприпасами джихадистов был зарыт под землей. В нем быль множество мин, взрывчатки. Многие из этих мин были обезврежены на линии границы с израильской стороной. Всего в схроне насчитали примерно две тысячи мин.

Напомним, что провинция Эль-Кунейтра была освобождена в ходе масштабной военной операции сирийской правительственной армии и российской авиации. Вместе с ней были освобождены еще две провинции — Эс-Сувейда и Даръа. В данный момент инженерные подразделения САА прочесывают освобожденные города и населенные пункты с целью найти и обезвредить самодельные взрывные устройства (СВУ) и мины-ловушки, которые могли быть оставлены боевиками перед уходом из провинции. Это делается в первую очередь для того, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей, которые постепенно возвращаются в родные дома.