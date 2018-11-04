Политика России: Владимир Путин представил новую концепцию миграционной политики. ФАН-ТВ

На минувшей неделе Владимир Путин выступил на VI Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом. Лозунг мероприятия: «Россия и соотечественники: новые вызовы и новые рубежи». В нем приняли участие руководители федеральных органов власти, представители ряда регионов России, более 400 делегатов из 98 стран. Владимир Путин выступил перед участниками с приветственной речью.

«Одновременно вы все вместе представляете огромную общность российских соотечественников, представляете один большой, огромный русский мир, который никогда не строился исключительно только по этническому, национальному или религиозному признаку. Он собирал и объединял всех, кто духовно связан с Россией, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителями русского языка, культуры, русской истории. Хочу искренне поблагодарить вас за сопричастность к жизни нашей страны, за неизменную поддержку и солидарность», – отметил президент РФ Владимир Путин.

В своем выступлении президент сообщил об утверждении новой редакции концепции государственной миграционной политики России на 2019 – 2025 годы.

Среди основных тем конгресса – вопросы защиты прав и законных интересов соотечественников, усиление роли молодежи, борьба с фальсификацией истории, русофобией и антироссийскими настроениями в странах проживания соотечественников.

Владимир Путин встретился с бывшими главами регионов.

«Хочу пожелать вам успехов, выражая слова благодарности за работу. Уверен, что вам удастся, во всяком случае, я буду к этому стремиться, использовать имеющиеся у вас навыки, опыт – и жизненный, и профессиональный, – для того чтобы использовать их и на других участках работы», – выразил слова благодарности Владимир Путин.

На встречу с президентом пришли: Егор Борисов (бывший губернатор Якутии), Наталья Жданова (Забайкалье), Виктор Зимин (Хакасия), Юрий Коков (Кабардино-Балкария), Андрей Тарасенко (Приморье) и Рустэм Хамитов (Башкирия).

Также с президентом встретились бывшие главы Астраханской, Липецкой, Курганской, Курской, Владимирской, Магаданской областей Александр Жилкин, Олег Королев, Алексей Кокорин, Александр Михайлов, Светлана Орлова, Владимир Печеный.

Кроме того, во встрече участвовали бывшие руководители Алтайского и Хабаровского краев Александр Карлин и Вячеслав Шпорт, а также экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

«Во-первых, к людям, которые занимали столь высокий пост в стране, нужно относиться с уважением и поэтому их опыт действительно нужно использовать. Губернаторы у нас разные и человеческие судьбы разные и желания разные. Кто-то, поработав на этом посту, может быть хотел еще бы продолжить но, проиграл выборы, вышел из доверия, или президент как-то попросил его. Потому что президент сейчас назначает на пост губернатора, но все равно это назначение вроде как легитимизируется через систему выборов, или попросил перейти на другую работу – варианты разные. Поэтому у каждого губернатора не только своя судьба, но им свои желания. Важно относиться к ним с уважением, важно отдать возможность им реализовать тот потенциал, который у них есть. Поэтому переход на другую должность, на другое место работы для каждого губернатора рассматривается по-разному: для кого-то переход на один уровень, для кого-то более спокойная работа, для кого-то повышение, ну а может быть для кого-то и понижение», – рассказал Николай Стариков.

Президент Владимир Путин предложил губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко перейти на работу в Объединенную судостроительную корпорацию на пост председателя совета директоров. Какие конкретно должности получат остальные бывшие первые лица субъектов пока неизвестно. Всего на встрече с президентом присутствовали 15 человек.

С 1 ноября вступили в силу ряд изменений. Теперь те, кто не успел сделать полис ОМС нового образца, будут ждать следующего года. Старые полисы при этом продолжают действовать.

Московские автовладельцы получат штрафы за отсутствие полисов ОСАГО. Камеры будут сопоставлять номера проезжающих машин с базой данных Российского союза автостраховщиков. Автовладельцам грозит штраф до 800 рублей.

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С ноября россияне смогут уезжать на Ямайку на 90 дней без визы. Ранее этот срок составлял 60 дней. Но речь идет только о туристических поездках или визитах для получения образования или культурного обмена.