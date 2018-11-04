«Кризис солидарности»: эксперт объяснил трудности НАТО в случае войны с Россией

В случае столкновения с Российской Федерацией страны Европы — участницы Североатлантического альянса столкнутся с серьезными проблемами, уверен глава Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Я бы сказал, что с военной точки зрения передвижения войск недостаточно быстрые», — заявил Брукс.

По его словам, в первую очередь члены НАТО должны обратить должное внимание на вопросы логистики. Нужно увеличить пропускную способность основных портов, найти магистрали, которые смогут выдержать вес военной техники, а также необходимо отремонтировать устаревшие железнодорожные пути.

Кроме того, должны быть урегулированы юридические вопросы между Европейским союзом и НАТО. Членам военного блока необходимо получить разрешение всех стран о пересечении их воздушных границ.

Кризис солидарности

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии ФАН отметил, что, указывая на логистические сложности в развертывании воинских контингентов НАТО, чиновник ничего не говорит о проблемах чисто политического свойства. Речь идет о кризисе солидарности внутри военно-политического блока и о растущем скепсисе в отношении целей и задач этой организации.

«Блок был создан в 1949 году для решения трех довольно очевидных задач. Задачи эти состояли: в легитимации сохранения американского военно-политического присутствия на континенте; в купировании любых реваншистских настроений в Германии путем встраивания страны в более общую, трансатлантическую структуру; в препятствовании возможному расширению влияния СССР в странах Западной Европы. До 1991 года эти задачи в принципе разделялись в той или иной степени всеми членами Альянса, за исключением — на определенных этапах — Франции, которая желала проявить свою самостоятельность и претендовала на лидирующие роли в континентальной политике, особенно при лидерстве де Голля», — пояснил Станислав Бышок.

По словам эксперта, после распада Организации Варшавского договора и затем СССР расширение НАТО в значительной степени было обусловлено желанием посткоммунистических стран Центрально-Восточной Европы обозначить свой «западный» вектор развития и символически «вернуться в европейскую семью народов».

«Россия, как казалось, ушла с авансцены истории на все 1990-е годы, чтобы вернуться во второй половине 2000-х. Некоторые восточноевропейские страны НАТО, прежде всего Польша и балтийские государства, стали высказывать тревогу в отношении возможных «неоимперских» амбиций Москвы в контексте «пятидневной войны» с Грузией. Тревога обострилась после перехода Крыма под контроль России и событий в Донбассе. Казалось, Россия снова может стать объединяющим фактором для Западной, а теперь еще и Центральной Европы. Но в 2014–2015 годы начался миграционный кризис: сотни тысяч экономических мигрантов и беженцев из большого Ближнего Востока хлынули в страны Запада. Повысился уровень криминальной активности, начались теракты», — добавил Станислав Бышок.

По мнению эксперта, на сегодняшний день, согласно соцопросам, в ключевых странах ЕС в качестве основных проблем люди указывают терроризм и нежелательную миграцию, но никак не Россию. Экономические санкции Брюсселя против РФ в связи с украинским кризисом и ответные контрсанкции Москвы также не находят широкой поддержки. Сегодня «русской угрозой» больше обеспокоены те же Польша и Прибалтика, которых в силу ряда причин миновал миграционный кризис (экономические мигранты там не смогли бы претендовать на щедрые пособия и толерантное отношение к некоторым своим культурным особенностям).