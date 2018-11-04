Конвульсия системы «Нафтогаза»: эксперт назвал абсурдным украинский «план Б» по «Северному потоку-2»

Москва, 4 ноября. Украинский «Нафтогаз» приступил к реализации «плана Б» в отношении строительства «Северного потока — 2». По словам главного исполнительного директора компании Юрия Витренко, он заключается в намерении «компенсировать убытки», затребовав у Российской Федерации более 12 млрд долларов через Международный арбитраж.

Витренко также опасается, что транзит газа через Украину будет остановлен при таком развитии событий.

Политолог Александр Асафов прокомментировал украинский «план Б». По его словам, запасные планы Киеве на на любую запасную ситуацию выглядят абсурдно и странно.

Как отметил эксперт, на Украине обеспокоены позицией российского президента Владимира Путина, ранее заявившего, что транзит может быть продолжен в случае наличия выгодных коммерческих оснований. Асафов также указал на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель согласовали безотносительное сохранение газотранспортной системы Украины как условие строительства «Северного потока — 2».

«Они беспокоятся, несмотря на заверения от Меркель о том, что их транзит будет сохранен, — выразил мнение политолог. — Это можно воспринимать как конвульсию системы «Нафтогаза».

По мнению эксперта, Киев неспособен вести сотрудничество на условиях, при которых может быть выгода для ее коммерческих партнеров.

Асафов считает, что недавний визит Меркель на Украину объясняется ее желанием прицениться к остаткам украинской газотранспортной системы, которая на данный момент находится в плачевном состоянии, оценить масштаб и понять сумму, за которую можно ее приобрести.

Политолог добавил, что Украине требуется несколько миллиардов долларов на восстановление своей ГТС. Денег у Киева на эти нужды нет, резюмировал Асафов, передает РЕН ТВ.

Украинские власти неоднократно заявляли, что желают остаться транзитером российского газа в страны Европы. В конце будущего года истечет действующее соглашение на транзит, в связи с чем Киев выступает категорически против строительства «Северного потока — 2» в обход украинской территории.