Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Заморская страна погрязла во лжи: расшифровано страшное пророчество Нострадамуса на 2018 год

53
0 Оставить комментарий

Заморская страна погрязла во лжи: расшифровано страшное пророчество Нострадамуса на 2018 год

Лондон, 4 ноября. Британские эксперты обнаружили в пророчествах знаменитого французского предсказателя Мишеля Нострадамуса доказательства жутких катаклизмов в текущем году. Об этом пишет издание Express.

Французский врач и алхимик считал 2018 год опасным для человечества. По информации издания, в записях Нострадамуса нашли предостережения о вероятном начале Третьей мировой войны.

Согласно имеющимся данным, в заметках француза речь идет о войне, которая начнется во Франции и будет продолжаться не менее четверти века.

Кроме того, в документах есть указания, что сперва в военной кампании будут побеждать силы Атлантики, но потом победу одержит «северная страна», которая установит на планете мир и порядок.

Нострадамус также называл причину этой войны. По его словам, предстоящая война начнется из-за «заморской страны, погрязшей во лжи и страстях».

Предсказатель считал, что все жители виновницы мирового катаклизма будут «сожжены», если не одумаются.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.