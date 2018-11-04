Якутия придумала, как решить проблему высоких цен на бензин

Якутск, 4 ноября. В Якутии планируют приступить к собственному производству топлива из-за ситуации на рынке бензина. Об этом в воскресенье заявил глава республики Айсен Николаев. Он отметил, что якутские власти переживают из-за доступности топлива для населения.

«На повестку дня вновь выходит вопрос собственного производства моторного топлива для нужд республики. Поручения по конкретным направлениям решения этого вопроса уже даны, и начинают на сегодняшний день исполняться», — подчеркнул глава региона.

Кроме того, он отметил, что с июня этого года оптовые цены на литр АИ-92 и АИ-98 выросли на 8 рублей, АИ-95 — на 9 рублей, а литр дизельного топлива — на 12 рублей, передает РИА Новости.

Николаев также уточнил, что розничные цены на автозаправке «Саханефтегазсбыта» взлетели на 4 рубля 80 копеек.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак исключил введение государственного регулирования цен на российское топливо.