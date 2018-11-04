«Ночь искусств — 2018»: более 3,5 тысячи мероприятий пройдет по всей России
Москва, 4 ноября. В ночь с воскресенья на понедельник во всех регионах России пройдет ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств». Мероприятие, девизом которого станет слоган «Искусство объединяет», направлено на объединение всех культурных институтов и направлений искусства.
Так, от Калининграда до Владивостока на различных площадках будут проходить лекции, мастер-классы, показы спектаклей и фильмов отечественных авторов. Будут задействованы кинозалы, театры, музеи, а также библиотеки, общественные пространства, транспорт, парки и другие открытые площадки.
Россиянам предоставится возможность познакомиться с различными современными форматами театрального, изобразительного, выставочного искусства, а также с культурным наследием и традициями народов страны.
В 2018 году в рамках акции по всей стране запланировано проведение около 3500 мероприятий.