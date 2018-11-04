Урок безвиза для Европы: украинские националисты устроили драку в римском метро

Римские карабинеры задержали двух 23-летних украинцев, которые в минувшую среду в поезде столичного метро попытались ограбить 28-летнего индийца, а когда тот решил оказать сопротивление, нанесли ему и вступившейся за него пожилой женщине телесные повреждения. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Согласно информации, которая поступила из правоохранительных органов, установить личность нападавших помогла любительская видеозапись инцидента, который произошел в среду вечером в вагоне поезда метро, следовавшего из Рима в приморский пригород столицы — Остию. Скандальное видео, на котором двое парней, ругаясь, пристают к индийцу, а затем начинают бить его, было выложено в социальных сетях. Запись вызвала большой общественный резонанс.

Как утверждают свидетели происшествия в метро, перед тем как напасть на индийца, украинцы выкрикивали националистические лозунги, вскидывали руки в фашистском приветствии. Более того, обещали расправиться с «насильниками и убийцами», подразумевая мигрантов.

На записи видно, как находившиеся в вагоне люди крайне возмущены происходящим и помогают жертвам нападения после того, как хулиганы спешно сошли на ближайшей станции.

«Режим Порошенко дал вольницу»

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что инцидент в римском метро — это урок украинского безвиза для Европы. Украинские бытовые нацисты, которым режим президента Петра Порошенко дал вольницу, начиная с захвата власти на Майдане, чувствуют себя вольготно в других европейских странах.

«История показательна тем, что демонстрирует наглядность двойных стандартов. Вы поддержали всем старым миром новые порядки на Украине, но могли бы этого не делать. Если бы не было политической целесообразности, бандеровский режим Порошенко был бы давно осужден, в отношении него были бы применены санкции и уж точно не было бы никакого безвиза», — пояснил Игорь Рябов.

По словам эксперта, сейчас в Европе трудятся за еврокопейки миллионы украинцев. И, конечно, среди них добропорядочная Европа найдет миллионы законопослушных (законопокорных) граждан.