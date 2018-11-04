Донецк, 4 ноября. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 16 раз нарушили режим тишины в Донбассе, выпустив по территории Донецкой народной республики 20 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 16 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 20 единиц», — рассказал он.

По словам Якубова, украинские силовики открыли огонь по селу Спартак, поселкам Александровка и Жабичево, окраинам Донецка, городу Ясиноватая. Под обстрелом оказались также села Ленинское, Коминтерново и Саханка, и несколько других населенных пунктов.

При обстреле ВСУ использовали крупнокалиберное стрелковое оружие и гранатометы.

Напомним, власти Украины в 2014 году развернули против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. В столице Белоруссии на регулярной основе проходят переговоры контактной группы, главной темой которых является вопрос урегулирования вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. С сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства.

Так, ВСУ в минувший понедельник открыли стрельбу по сотрудникам МЧС Донецкой народной республики, которые тушили в поселке Старомихайловка жилой дом. Примечательно, что пожар возник из-за действий украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), пишет «Известия». Специалисты долгое время не могли приступить к тушению пожара, поскольку украинские силовики не прекращали обстрелы.