Патриарх Кирилл проводит литургию в Кремле в честь Дня народного единства и Казанской иконы
Москва, 4 ноября. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил праздничное божественное богослужение в Успенском соборе, приуроченное к дню Казанской иконы Божией Матери, совпадающего с Днем народного единства.
Службы в Успенском соборе проводятся несколько раз в течение года исключительно по торжественным случаям. В литургии участвуют священники и архиереи Русской православной церкви (РПЦ), также в соборе собираются верующие.
Позднее в воскресенье глава РПЦ будет участвовать в возложении венков возле памятника Минину и Пожарскому и открытии выставки «Сокровища музеев России», которая пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж».
Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин в честь праздника возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому.
Владимир Путин сегодня в честь Дня Народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому, посетит выставку «Сокровища музеев России» в Манеже и вручит в Кремле госнаграды иностранцам pic.twitter.com/JQG3g8K3NP— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 4, 2018