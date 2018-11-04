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Патриарх Кирилл проводит литургию в Кремле в честь Дня народного единства и Казанской иконы

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Патриарх Кирилл проводит литургию в Кремле в честь Дня народного единства и Казанской иконы

Москва, 4 ноября. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил праздничное божественное богослужение в Успенском соборе, приуроченное к дню Казанской иконы Божией Матери, совпадающего с Днем народного единства.

Службы в Успенском соборе проводятся несколько раз в течение года исключительно по торжественным случаям​​​. В литургии участвуют священники и архиереи Русской православной церкви (РПЦ), также в соборе собираются верующие.

Позднее в воскресенье глава РПЦ будет участвовать в возложении венков возле памятника Минину и Пожарскому и открытии выставки «Сокровища музеев России», которая пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж».

Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин в честь праздника возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

Автор: Алексей Громов
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