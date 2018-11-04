Сирия: РФ за сутки зафиксировала три нарушения в провинциях Латакия и Идлиб

Дамаск, 4 ноября. Российские военные за минувшие сутки зафиксировали три нарушения режима прекращения военных действий в Сирийской Арабской Республике, турецкие — ни одного. Об этом сообщается в размещенном на сайте Минобороны информационном бюллетене военного ведомства РФ.

Отмечается сокращение числа нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в зоне деэскалации в Идлибе.

По данным ведомства, российские наблюдатели за прошедший день зафиксировали три случая стрельбы в провинциях Латакия и Идлиб.

«Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — говорится в документе.

Также сообщается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарные миссии в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор.