Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия: РФ за сутки зафиксировала три нарушения в провинциях Латакия и Идлиб

141
0 Оставить комментарий

Сирия: РФ за сутки зафиксировала три нарушения в провинциях Латакия и Идлиб

Дамаск, 4 ноября. Российские военные за минувшие сутки зафиксировали три нарушения режима прекращения военных действий в Сирийской Арабской Республике, турецкие — ни одного. Об этом сообщается в размещенном на сайте Минобороны информационном бюллетене военного ведомства РФ.

Отмечается сокращение числа нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в зоне деэскалации в Идлибе.

По данным ведомства, российские наблюдатели за прошедший день зафиксировали три случая стрельбы в провинциях Латакия и Идлиб.

«Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — говорится в документе.

Также сообщается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарные миссии в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.