Сирия: РФ за сутки зафиксировала три нарушения в провинциях Латакия и Идлиб
Дамаск, 4 ноября. Российские военные за минувшие сутки зафиксировали три нарушения режима прекращения военных действий в Сирийской Арабской Республике, турецкие — ни одного. Об этом сообщается в размещенном на сайте Минобороны информационном бюллетене военного ведомства РФ.
Отмечается сокращение числа нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в зоне деэскалации в Идлибе.
По данным ведомства, российские наблюдатели за прошедший день зафиксировали три случая стрельбы в провинциях Латакия и Идлиб.
«Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — говорится в документе.
Также сообщается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон проведено две гуманитарные миссии в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор.