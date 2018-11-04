Дамаск, 4 ноября. Свыше 640 человек возвратились в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 646 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» – 155 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 491 человек», — говорится в документе​​​.

При этом в места постоянного проживания внутри сирийского государства за прошедшие 24 часа вернулись 224 человека, добавляется в документе.

Ранее стало известно, что в городе Бхарма провинции Латакия началось строительство специальных комплексов производственных и торговых помещений, где подберут работу для малоимущих граждан. В планах властей построить четыре таких комплекса, первый из которых будет сдан в эксплуатацию уже в ближайшие месяцы. Так, по завершении строительства комплексов местные жители смогут по льготным ценам арендовать площади под мастерские или небольшие производственные цеха.