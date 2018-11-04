Ученые назвали замедляющие старение продукты

Нюрнберг, 4 ноября. Научные сотрудники из Университета Эрлангена выяснили, что соединение гидрохинон, входящее в состав шоколада, чая, кофе и вина, в комбинации с цинком предотвращает окислительный процесс, замедляя процесс старения. Об этом сообщается на портале Phys.org.

Немецкие специалисты определили, что цинк способен активировать группы гидрохинона, производя естественную защиту от супероксида, который портит собственные биомолекулы тела, к примеру, протеины или липиды.

По мнению исследователей, лишь гидрохинон может ликвидировать супероксид. Отмечается, что в случае соединения цинка и гидрохинона формируется комплекс, который моделирует фермент супероксиддисмутазы.

Данные вещества защищают организм от процессов деградации, вызванных окислением. Так, супероксид способен пресекать преждевременные процессы старения.

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