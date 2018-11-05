Дамаск, 5 ноября. На границе Сирии и Иордании наблюдается рост потока беженцев. Многие люди выразили желание вернуться на родину после освобождения большей части провинций от террористических организаций. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Реконструкция переправы проходит на максимальной высокой скорости, находящийся на границе центр каждый день принимает десятки сирийских граждан, желающих обрести новый дом и связаться со своими родственниками.

Так, сирийский беженец Султан Абдул Рахман прожил в Иордании порядка восьми лет, прежде чем решил вернуться в САР. К границе он подошел вместе со своей семьей с целью вернуться в родной город, расположенный на западе сирийской провинции Даръа.

Центр иммиграции и выдачи паспортов, который открылся 18 октября, открыт для всех сирийских граждан, готовых урегулировать свое положение. В интервью корреспонденту ФАН один из сотрудников организации заявил, что все процедуры по оформлению беженцев проходят быстро и легко. С каждым днем желающих вернуться на родину становится все больше и больше. Сейчас их число значительно превышает те показатели, которые были зафиксированы в первые дни открытия центра.

Напомним, что за последние несколько месяцев десятки тысяч сирийских беженцев вернулись в республику. Однако на территории иностранных государств продолжают оставаться множество людей, которые ждут своей очереди. Всем этим людям необходимо как можно быстрее создать условия для достойной и безопасной жизни на родине.

В данный момент сирийские власти активно восстанавливают разрушенную террористическими организациями инфраструктуру в освобожденных провинциях. Инженерные подразделения САА проверяют дороги на предмет спрятанных самодельных взрывных устройств и мин-ловушек, которые могли оставить боевики перед уходом.