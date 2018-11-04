Кормье досрочно победил Льюиса и сохранил титул UFC в тяжелом весе

Лас-Вегас, 4 ноября. Американский боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье одержал победу над другим представителем США Дерриком Льюисом в рамках турнира UFC 230 и защитил титул чемпиона в тяжелом весе.

Бой завершился во втором раунде, во время атаки Кормье применил удушающий прием сзади и заставил соотечественника сдаться.

Для 39-летнего Кормье этот поединок стал первой защитой титула чемпиона в указанной весовой категории. В июле он победил американца Стипе Миочича.

Ранее стало известно, что действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил поддержку Кормье перед поединком.