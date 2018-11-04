Премьер Британии добилась от Евросоюза уступок по Brexit

Лондон, 4 ноября. Глава правительства Британии Тереза Мэй сумела добиться от Брюсселя уступок, которые позволят ей сохранить все Соединенное Королевства в составе таможенного союза ЕС. Об этом пишет издание The Sunday Times со ссылкой на собственные источники.

Как отметил помощник главного переговорщика Евросоюза по Brexit Мишель Барнье, официальный Брюссель согласился, что нормативный контроль товаров может осуществляться на предприятиях и в супермаркетах, а не на границе.

По данным The Sunday Times, согласно сценарию Мэй, в соглашение по Brexit будет включено «положение о выходе», которое будет призвано заверить евроскептиков в том, что Лондон останется в таможенном союзе только на время.

Отмечается, что премьер Британии также находится на пути к достижению политической сделки о будущем экономическом взаимодействии с Евросоюзом. Планируется, что британское правительство обсудит план Мэй в предстоящий вторник.

Напомним, официальные переговоры между Британией и ЕС по условиям, на которых Соединенное Королевство выйдет из ЕС, стартовали в июне прошлого года в Брюсселе. Brexit назначен на 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный этап, который продлится до конца 2020 года.