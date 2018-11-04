Рогозин рассказал о планах Роскосмоса использовать лунный грунт в 3D-печати

Москва, 4 ноября. Государственная корпорация Роскосмос собирается изучить возможность использования лунного грунта в качестве материала для 3D-печати фрагментов для ремонта космической техники непосредственно на Луне. Об этом сообщил руководитель корпорации Дмитрий Рогозин.

«Для того чтобы использовать аддитивные технологии, необходимы порошки. Вот мы хотим понять, можем ли из лунного грунта вырабатывать порошок, который можно спекать для создания каких-либо конструкций», — отметил он.

Рогозин подчеркнул, что «конструкции» должны представлять собой именно фрагменты для ремонта космической техники, которая может сломаться на спутнике Земли, передает РИА Новости.

Он также полагает, что лунная программа может быть реализована усилиями нескольких государств, а не одной.

Ранее Рогозин рассказал, когда РФ презентует новую концепцию освоения Луны.