«Открыли двери в Евросоюз»: кровавая драка в метро Рима ударила по имиджу Украины

Москва, 4 ноября. Нападение двух 23-летних украинцев-расистов на 28-летнего индийца в римском метро является последствием безвизового режима Украины с Европейским союзом, считают пользователи социальные сетей. По мнению многих из них, сейчас национализм на Украине настолько узаконен, что многим украинцам уже не приходит в голову его скрывать.

«Открыли двери в Евросоюз… Пора «пылесос» включать и чистить избушку», — прокомментировал кровавую драку пользователь Петр Григорьев.

«Скоро дикие мигранты с Украины будут держать в страхе коренное афро-европейское и прочее культурное население стран Евросоюза», — написал пользователь под ником Ткач Weaver.

«А что они хотели, открывая двери? Культурный туризм?» — отметил Eugenius Lin.

В украинских соцсетях считают, что репутация граждан Украины в Европе сейчас носит негативный характер.

«Нашу репутацию еще больше уже ничем испортить невозможно! Народ, ставший быдлом в своей стране, по-другому вести себя не может нигде», — возмутилась Екатерина Падалка.

«Очевидно, что это не просто бытовой конфликт или разбой, но также и расовая ненависть. Обидно, что эти паскудники испортили имидж Украины, но следует понимать, что в каждом государстве есть расисты», — написал Андрей Заулин

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин также раскритиковал поведение соотечественников, отметив, что произошедшая драка в вагоне римского метро нанесла непоправимый ущерб стране.