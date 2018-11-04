Создание альтернативы для РД-180 обернулось фиаско: в Британии рассказали про зависимость США от России

Лондон, 4 ноября. Напряженные политические отношения между Соединенными Штатами и Россией не мешают сторонам взаимодействовать в космической сфере. Перспективы «космического сотрудничества» оценили журналисты британского таблоида Daily Express.

Ранее сообщалось, что российская сторона (НПО «Энергомаш») передала американским заказчикам четыре силовых агрегата РД-180, которые будут эксплуатироваться на Atlas V.

«Состоялась сдача четырех двигателей РД-180. В конце октября представителями предприятий Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС подписаны формуляры на двигатели», — сообщали в пресс-службе НПО «Энергомаш».

Британские корреспонденты указали на то, что передача двигателей состоялась, невзирая на недавние предупреждения российского кабинета министров, который не исключил введения ограничений на поставки данных силовых агрегатов в Вашингтон. Кроме того, ожидается, что до конца нынешнего года американской стороне будет передано еще три подобных силовых агрегата.

Журналисты Daily Express напомнили о том, что Вашингтон испытывает острую потребность в российских двигателях. Америка приобретает у России не только РД-180, но и РД-181, который устанавливается на одноразовых ракетах-носителях Antares. В США неоднократно признавали свою зависимость от России в данном ключе, а также рассказывали о создании всевозможных альтернатив, призванных заменить российскую продукцию. В настоящее время все идеи и разработки США обернулись фиаско, пишут авторы материала.

«NASA пытается уменьшить свою зависимость от российских технологий, создав альтернативу для РД-180, но сегодня все попытки впустую», — подытожили британские журналисты.

В Daily Express также отметили, что сотрудничество Москвы и Вашингтона в космической отрасли является прекрасным примером того, как эти державы могут конструктивно сосуществовать друг с другом.