Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Автомобиль столкнулся с поездом в Смоленской области, появились фото с места ДТП

199
0 Оставить комментарий

Автомобиль столкнулся с поездом в Смоленской области, появились фото с места ДТП

Смоленск, 4 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ-2110 и грузового состава произошло в воскресенье в Починковском районе Смоленской области. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фотографии с места аварии.

Автомобиль столкнулся с поездом в Смоленской области, появились фото с места ДТП

По данным источника, ДТП произошло в ночь на воскресенье на нерегулируемом железнодорожном переезде на станции Рябцево. В результате инцидента пострадал водитель легковушки, он был госпитализирован.

Автомобиль столкнулся с поездом в Смоленской области, появились фото с места ДТП

В настоящее время о причинах и деталях случившегося не известно.

Автомобиль столкнулся с поездом в Смоленской области, появились фото с места ДТП

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.