Автомобиль столкнулся с поездом в Смоленской области, появились фото с места ДТП

Смоленск, 4 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ-2110 и грузового состава произошло в воскресенье в Починковском районе Смоленской области. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фотографии с места аварии.

По данным источника, ДТП произошло в ночь на воскресенье на нерегулируемом железнодорожном переезде на станции Рябцево. В результате инцидента пострадал водитель легковушки, он был госпитализирован.

В настоящее время о причинах и деталях случившегося не известно.