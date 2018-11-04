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Акимов объяснил, что вызывает «черную зависть» у западных партнеров России

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Акимов объяснил, что вызывает «черную зависть» у западных партнеров России

Шанхай, 4 ноября. Взаимодействие Китая и России, медийное влияние двух держав и укрепление их позиций в мире вызывают зависть ряда партнеров, поэтому Москва и Пекин нередко сталкиваются с недобросовестной конкуренцией. Об этом заявил в воскресенье заместитель председателя кабинета министров РФ Максим Акимов во время IV китайско-российского медиафорума.

Он отметил, что на данной площадке работают ведущие российские и китайские медиа, которые информируют не только граждан РФ и КНР.

«Необходимо сказать, что они работают не только на национальные аудитории, но и на многие страны мира, можно без преувеличения сказать, что здесь собрались люди, которые формируют медийную повестку для более чем 1,5 миллиарда человек в мире», — подчеркнул он.

Акимов также обратил внимание, что это и повод для гордости, но и предмет зависти некоторых западных партнеров.

«Такая наша активность вызывает у них то, что китайские друзья называют «болезнью красных глаз», а по-русски — черная зависть», — объяснил он.

Ранее экс-глава Франции Николя Саркози заявил, что антироссийские санкции привели к «непредвиденному эффекту», из-за которого Москва отдаляется от Европейского союза и все больше сближается с КНР. Он отмечал, что рестрикции против России контрпродуктивны, не отвечают интересам европейцев.

Автор: Алексей Громов
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