«Нафтогаз» приступил к «плану Б» из-за строительства «Северного потока — 2»

Киев, 4 ноября. Украинский «Нафтогаз» перешел к «плану Б» из-за строительства «Северного потока — 2». Об этом заявил главный исполнительный директор компании Юрий Витренко в эфире киевского телеканала ZIK.

Он с сожалением отметил, что «Северный поток — 2» будет возведен, невзирая на все усилия Украины остановить строительство газопровода, поскольку Германия и ряд стран поддерживают проект. Также есть шанс, что транзит голубого топлива через территорию Украины при таком развитии событий полностью остановится, признал Витренко.

Гендиректор предприятия указал на то, что «Нафтогаз» уже приступил к выполнению «плана Б».

«Главным образом мы пытаемся компенсировать финансовые убытки. Мы уже инициировали новый арбитраж, который, фактически, уже стартовал, где мы требуем более 12 млрд долларов, из которых десять — это, де-факто, компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украину после 2019 года», — подчеркнул он.

При этом Витренко раскрыл детали украинского плана и обратил внимание, что компенсация убытков — запасной вариант, то есть «план Б», а «планом А» все-таки является сохранение транзита.

Киевские власти неоднократно заявляли, что желают остаться транзитером российского газа в европейские государства. Действующее соглашение на транзит истекает в конце будущего года, поэтому Украина выступает категорически против строительства провода в обход ее территории.

Минувшим летом глава Украины Петр Порошенко назвал «Северный поток — 2» «абсолютно политиканским проектом, который направлен против Украины». Впрочем, так не считают в Европе. Германия и бизнес-круги заявляли о важности строительства этого проекта.