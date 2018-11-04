Русские люди во всем мире празднуют День народного единства | 4 ноября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Русские люди по всему миру празднуют День народного единства Сегодня, 4 ноября, Россия отмечает День народного единства. Не только в нашей стране, но и по всему миру люди, чувствующие духовную связь с Родиной, стараются ярко отпраздновать эту дату. Так представители разных народов России, проживающие в Нью-Йорке, организовали карнавал на площади Таймс-сквер. Гуляния под названием «Мы вместе» были согласованы с городскими властями. Акция проходит уже второй год подряд и привлекает не только выходцев из РФ, но и многочисленных туристов, для которых становится уникальной возможностью познакомиться с российскими национальными традициями, как говорится, из первых уст. А в Москве одним из самых ярких моментов праздника станет акция «Россия — это мы», в ходе которой 450 волонтеров, встав в круг, развернут флаги всех 85 субъектов Российской Федерации.

Спутник «Глонасс-М» успешно выведен на орбиту Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту навигационный спутник «Глонасс-М» — сообщили в Минобороны РФ. Разгонный блок «Фрегат» отделился от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б» в штатном порядке, после чего успешно вывел на орбиту навигационный спутник «Глонасс-М» — об это заявили в министерстве обороны Российской Федерации. Напомним, пуск ракеты-носителя состоялся накануне в 23.17 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области. В российском военном ведомстве подчеркнули, что мероприятия, предшествовавшие старту, а также сам запуск прошли в штатном режиме.

Коалиция во главе с США нанесла удар по Хаджину, есть жертвы Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по городу Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщило сирийское новостное агентство SANA, в результате удара погибли 15 мирных жителей. Агентство распространило информацию об авиаударе коалиции во главе с США со ссылкой на источники в городе. Отметим, боевые самолеты коалиции уже не раз наносили авиаудары по Хаджину: так, ранее стало известно, что 13 и 29 октября самолеты коалиции сбросили на Хаджин заряды с белым фосфором, применение которого запрещено международными конвенциями.