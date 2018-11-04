Земля уходит из-под ног: в Германии рассказали о последствиях антироссийских санкций для Берлина

Берлин, 4 ноября. У немецких компаний и фирм в России из-за западных ограничений «земля уходит из-под ног», а с последствиями рестрикций им «еще долго придется приходить в себя». Об этом пишет газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Как отметил ведущий сотрудник Кильского института мировой экономики Юлиан Хинц, ограничения весьма отрицательно сказались на торговле между Россией и Германией. При этом он отметил, что на сегодняшний день главный ущерб наносят уже не сами санкции, а уход большинства немецких банковских учреждений из России, что усложняет финансирование торговли между двумя государствами.

Согласно оценкам института, каждый месяц немецкая экономика из-за антироссийский ограничений недополучает 727 миллионов долларов, что составляет 0,8% от общего объема экспорта.

«Так, практически 40% западных убытков несет Германия», — резюмируют эксперты.

Кроме того, размер вреда, который принесут немецким фирмам новые антироссийские санкции со стороны Соединенных Штатов, оценить трудно, пишет издание.

Российско-немецкая внешнеторговая палата ранее предрекла о «потере сотен миллионов евро» из-за новых санкций в отношении РФ.

Отношения России и Запада резко ухудшились после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ. США и некоторые другие государства обвинили Москву во вмешательстве во внутренние дела и ввели против нее рестрикции. Россия приняла контрмеры и взяла курс на импортозамещение. Российская сторона неоднократно заявляла, что РФ не участвует в конфликтах других стран, речь также идет о ситуации на Украине, а Крым присоединился к России демократическим путем — по результатам референдума.