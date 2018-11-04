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Самые «горячие» фотографии «Мисс Земля — 2018» появились в Сети

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Самые «горячие» фотографии «Мисс Земля — 2018» появились в Сети

Манила, 2 ноября. На Филиппинах прошел конкурс красоты «Мисс Земля — 2018». По мнению компетентного жюри, самой красивой девушкой планеты стала жительница Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен. В Сети появились самые «горячие» снимки красивейшей девушки мира.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The final four Goddesses: Colombia Mexico Austria Vietnam

A post shared by Miss Earth (@missearth) on

Ранее сообщалось, что в конкурсе красоты победила 23-летняя вьетнамка Фыонг Кхань Нгуен. Девушка учится в институте, где изучает маркетинг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The winner Miss earth 2018 ini Vietnam @missearth @karenibasco @1995__npk @missearthvietnam @missearth

A post shared by PHUONG KHANH NGUYEN (@phuongkhanhnguyen_) on

«Мисс Земля» входит в число престижнейших конкурсов красоты в мире. Одной из главных целей конкурса является привлечение внимания к проблемам охраны животных и природы. Кроме демонстрации достоинств участницы состязания предлагают проекты по защите окружающей среды во всем мире.

Помимо короны победительница получает должность представителя Организации объединенных наций по вопросам развития программ по сохранению среды обитания человека.

Автор: Алексей Громов
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