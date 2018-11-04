Сирия: в провинции Латакия займутся трудоустройством малоимущих

Дамаск, 4 ноября. В городе Бхарма провинции Латакия началось строительство специальных площадок для трудоустройства малоимущих граждан.

В городе Бхарма, расположенном в сирийской провинции Латакия началось строительство специальных комплексов производственных и торговых помещений, где подберут работу для малоимущих граждан. Всего планируется построить четыре таких комплекса, первый из них сдадут в эксплуатацию уже в ближайшие месяцы. На его сооружение власти САР выделили 650 млн сирийских лир (примерно 1,9 млн долларов).

«Впоследствии рядом будут построены еще три таких же здания. Общая стоимость проекта составит больше 1 миллиарда лир (1,9 миллиона долларов), мы его планируем завершить через год", - сообщил инженер Махер Альбин, работающий над проектом.

По завершении строительства комплексов жители Латакии смогут по льготным ценам арендовать площади под мастерские или небольшие производственные цеха. Так, согласно планам, первый этаж комплекса, который достроят в феврале 2019 года, отведут под 130 мастерских по ремонту холодильников, а на втором этаже буду производить оливковое масло, нитки и ткани.

Как заявил мэр Бхармы Али Алькузи, примерно половина площадей будет предоставлена семьям погибших сирийских военнослужащих, которых, вдобавок, освободят от налогов. Для остальных арендная плата не превысит 5 тысяч лир (около 10 долларов) в год. При этом водоснабжение и электричество государство предоставит бесплатно.

Отметим, Бхарма была выбрана для строительства из-за высокой плотности населения. Ожидается, что работу в новых комплексах смогут получить около трех тысяч человек.

Ранее стало известно, что власти САР и представители России готовы реализовать на территории Сирии крупный инфраструктурный проект. Как сообщает «Газета.ру», речь идет о строительстве крупнейшего хаба по экспорту российского зерна на Ближнем Востоке. Планируется, что несколько портов в Сирии будут расширены, а на их территории построят новые современные зернохранилища.