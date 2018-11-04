Киев, 4 ноября. Депутат-радикал Верховной рады Украины Юрий Чижмарь заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель способствовала потере Крыма.

Депутат Верховной рады Украины Юрий Чижмарь, представляющий в парламенте «Радикальную партию» Олега Ляшко, выступил с заявлением, в котором обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в потере Донбасса и Крыма. Об этом Чижмарь рассказал в эфире программы «Народ против» на телеканале ZIK.

Чижмарь полагает, что Меркель не должна была противодействовать предоставлению Украине Плана действий по вступлению в НАТО в 2008 году, и это предотвратило бы конфликт в Донбассе и возвращение Крыма России.

«Меркель должна сегодня гарантировать безопасность Украине, и именно она в 2008 году в Бухаресте в угоду России поставила вопрос о не предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО. Если бы мы тогда его имели, сегодня, возможно, не было бы Донбасса и Крыма, поэтому у нас к ней много вопросов», — заявил Чижмарь.

Напомним, власти Украины рассчитывали получить План действий по членству в НАТО по итогам саммита в Бухаресте, который прошел в 2008 году. Однако, против такого шага выступили Франция, Германия и ряд других европейских стран. При этом в руководстве Североатлантического альянса отметили, что по-прежнему готовы принять Украину в НАТО, однако с избранием на пост президента Украины Виктора Януковича Киев провозгласил внеблоковый статус и отказался от притязаний на членство.

В 2014 году в результате государственного переворота к власти на Украине пришло нелегитимное правительство, которое не поддержали в ряде регионов страны. В частности, жители Крыма по итогам проведенного референдума абсолютным большинством голосов высказались за воссоединение полуострова с Россией. В Москве неоднократно заявляли, что процесс воссоединения был демократическим и полностью соответствовал нормам международного права и уставу ООН, однако, в Киеве по-прежнему называют Крым «оккупированной территорией».

Вместе с крымчанами признавать легитимность киевских властей отказались жители Донбасса, после чего Украина начала силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, что привело к гибели нескольких тысяч мирных жителей.

В Киеве продолжают обвинять Москву во вмешательстве в свои внутренние дела, однако, российская сторона опровергает все выпады, утверждая, что заинтересована в преодолении кризиса на Украине демократическим и мирным путем.