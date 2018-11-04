Американские СМИ назвали российские ПВО «самыми мощными в мире»

Москва, 4 ноября. Американские эксперты назвали новейшие российские системы ПВО «самыми продвинутыми и мощными в мире».

В то время, как США вкладывают огромные средства в стелс-технологии для преодоления средств противовоздушной обороны, Россия разворачивает на своих границах систему ПВО, не имеющую мировых аналогов — об этом пишет американское издание The National Interest.

В статье под заголовком «Крепость Россия: как НАТО может преодолеть российскую стратегию A2/AD и средства ПВО» автор статьи Адам Кабот заявляет, что система противовоздушной обороны РФ была существенно модернизирована со времен Советского Союза.

«В России используется комплексная система ПВО, включающая многоуровневую структуру систем противовоздушной обороны длинной, средней и малой дальности. В армии РФ имеется оборудование, предназначенное для борьбы с самолетами на разных высотах, беспилотных летательных аппаратах и ​​крылатых ракетах», — сообщает Кабот.

Автор статьи отмечает, что произведенные в России комплексы противовоздушной обороны, «как и автомат Калашникова», используются во многих странах мира. Несмотря на то, что это устаревшие экспортные образцы вооружения, они позволяют успешно противодействовать современной авиации. При этом, в РФ на вооружении стоят комплексы следующего поколения.

«Российское воздушное пространство защищено новейшими технологиями», — отмечает автор.

Адам Кабот вспоминает, что в ходе недавних учений «Восток 2018» в России использовалась интегрированную система противовоздушной обороны, отвечающая на смоделированную массированную аэрокосмическую атаку. По мнению автора, это было стремлением продемонстрировать НАТО, что воздушное пространство РФ станет настоящим «минным полем» для любого вражеского самолета. Как сообщает Газета.ру, обстановка на этих учения была создана с учетом боевого опыта, полученного частями Воздушно-космических сил за последнее время, в том числе и в Сирии.

Как отмечает Кабот, ВВС США являются «самыми продвинутыми», однако, им еще не приходилось сталкиваться с современными российскими средствами ПВО. Западная «тактика подавления» противовоздушной обороны противника, вероятно, не позволит эффективно уничтожить комплексы ПВО РФ, в первую очередь, за счет их высокой мобильности и возможности быстрого развертывания.

«Радиус действия, точность и мобильность — на стороне российских ПВО», — пишет Адам Кабот.

Вместе с тем, эксперт ставит под сомнение эффективность стелс-технологий. Стоит вспомнить, к примеру, уничтожение американского F-117А во время операции в Сербии в 1999 году.

«Наилучшим способом борьбы с противовоздушной обороной является их полное избегание, но сделать это будет сложно, если планировать вторжение в российское воздушное пространство», — заключает автор.

Напомним, в данный момент на вооружении в РФ стоят комплексы С-400 «Триумф», играющие ключевую роль в концепции «зона запрета доступа», или A2/AD. Комплексы способны обнаруживать цели на расстоянии до 600 км и вести одновременный огонь по 80 воздушным объектам.

В 2020 году планируется провести испытания нового отечественного комплекса ПВО С-500 «Триумфатор-М», способного сбивать не только самолеты противника, но и ракеты в ближнем космосе.

