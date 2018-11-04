Министр иностранных дел Германии предложил план по спасению мира

Москва, 4 ноября. Руководитель МИД Германии Хайко Маас рассказал, как можно сохранить мир в Европе.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас поделился своим видением проблемы сохранения мира в Европе. По словам главы германского внешнеполитического ведомства, для этого необходимо пересмотреть режим контроля над вооружениями и процессом разоружения — его слова приводит издание Der Spiegel.

Маас заявил, что Германия вместе с союзниками будет выступать за сохранение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), несмотря на позицию США. Этот договор министр назвал одним из самых больших достижений в области разоружения.

«Если мы хотим сохранить мир в Европе, необходимо пересмотреть политику контроля над вооружениями», — заявил глава МИД Германии.

По мнению Хайко Мааса, международная безопасность должна основываться на четырех пунктах, среди которых — обмен данными между Россией, США и Европой, тотальный мониторинг информации о ракетах, оказание давления на Китай с целью добиться большей открытости в плане контроля над вооружениями, наконец, признание общих интересов приоритетными над «взаимным недоверием».

Кроме того, министр отметил, что новые технологии могут стать для мира «смертельно опасными», поэтому над ними также необходимо установить контроль, сохраняя при этом ранее достигнутые договоренности. Предотвращение нового витка глобальной гонки вооружений Хайко Маас назвал одной из приоритетных целей правительства Германии.

Ранее в Берлине заявили, что «горячо приветствуют» планируемую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже, которая должна состояться 11 ноября. Как отметила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер, любая возможность диалога сторон по сохранению ДРСМД является «очень ценной».

Напомним, Дональд Трамп заявил о планах выхода США из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона, якобы, нарушает договор, вступивший в силу в 1988 году. При этом, Вашингтон до сих пор не привел никаких доказательств в пользу нарушения РФ условий договора. Москва настойчиво призывает правительство США отказаться от резких шагов и продолжить диалог по сохранению ДРСМД.

Как отметил посол России в США Анатолий Антонов, со стороны Соединенных штатов так и не поступило официальных уведомлений о выходе из ДРСМД, как того требует процедура.

«Соединенные Штаты до сих пор не передали нам не уведомление — необходимое в соответствии с положениями ДРСМД — об их намерении выйти из этого договора», — заявил Антонов.

Ситуацию с выходом США из ДРСМД обсуждали и во время прошедшего в конце октября Совета Россия-НАТО. Как сообщает Газета.ру, генеральный секретарь НАТО признал, что сохранение договора имеет «решающее значение для евроатлантической безопасности».

По мнению ряда экспертов, Трамп медлит с действиями, поскольку хочет заручиться поддержкой европейских политиков, однако в Европе, по всей видимости, достаточно высоко ценят мир, чтобы беспрекословно пойти навстречу заокеанским партнерам.