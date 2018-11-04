При взрыве в Чикаго погиб железнодорожный работник

Чикаго, 4 ноября. На северо-западе города Чикаго произошел взрыв в районе железнодорожной станции — один человек погиб, еще один доставлен в больницу.

Взрыв прогремел в районе железнодорожной станции на северо-западе Чикаго, штат Иллинойс, США. В результате происшествия пострадали два человека, один из которых позднее скончался в госпитале — сообщает газета Chicago Tribune со ссылкой на городские власти.

По данным издания, взрыв произошел в районе станции Грэйленд-стейшн. Неподалеку двое рабочих занимались ремонтом путей — они и стали жертвами инцидента.

Железнодорожников экстренно госпитализировали, но одного из них спасти не удалось. О причинах взрыва пока ничего не известно.

Напомним, в текущем году исполнилось 100 лет с момента крупнейшей железнодорожной катастрофы за всю историю Соединенных штатов. В 1918 году в штате Теннеси столкнулись два пассажирских поезда. Как сообщает Газета.ру, тогда из-за человеческой ошибки погиб 101 человек и 171 получил ранения.