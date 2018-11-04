Спутник «Глонасс-М» успешно выведен на орбиту

Москва, 4 ноября. Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту навигационный спутник «Глонасс-М» — сообщили в Минобороны РФ.

Разгонный блок «Фрегат» отделился от третьей ступени ракеты «Союз-2.1б» в штатном порядке, после чего успешно вывел на орбиту навигационный спутник «Глонасс-М» — об это заявили в министерстве обороны Российской Федерации.

«Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1б» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат «Глонасс-М», — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, пуск ракеты-носителя состоялся накануне в 23.17 по московскому времени с космодрома Плесецк в Архангельской области. В российском военном ведомстве подчеркнули, что мероприятия, предшествовавшие старту, а также сам запуск прошли в штатном режиме.

Как сообщают «Известия», ракета вывела на орбиту космический аппарат с порядковым номером 57, который должен обновить орбитальную группировку спутников глобальной навигационной системы. Предыдущий спутник этой серии отправился в космос в июне текущего года.