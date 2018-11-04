В метро Москвы выразили сожаление по поводу инцидента с Васильевой

Москва, 4 ноября. В Московском метрополитене выразили сожаление после инцидента с актрисой Татьяной Васильевой, отметив, что надеются на ее скорейшее выздоровление.

В Московском метрополитене прокомментировали инцидент с российской актрисой Татьяной Васильевой. Как отмечают в пресс-службе метро Москвы, они сожалеют о случившемся, желают Васильевой скорейшего выздоровления и еще раз напоминают о необходимости соблюдения правил пользования метрополитеном.

"Нам очень жаль, что подобная ситуация произошла. Наши сотрудники предложили вызвать скорую помощь, чтобы убедиться, что здоровью ничто не угрожает, но пассажир отказалась. Искренне сожалеем о произошедшем и надеемся, что этот эпизод не отразится на здоровье пассажира», - говорится в сообщении пресс-службы метро Москвы.

Напомним, актрису Татьяну Васильеву госпитализировали после того, как ее голову зажало дверями вагона. Народная артистка в своем Instagram сообщила, что пыталась войти в вагон, при этом, машинист, по ее словам, не сообщил о том, что двери закрываются. Как отметила Васильева, она находится в НИИ им. Склифосовского, где ей должны сделать компьютерную и магнитно-резонансную томографии.

В метрополитене заявили, что актриса входила в вагон при мигании красного запрещающего сигнала, отмечая, что посадка и высадка пассажиров в данном случае запрещена.