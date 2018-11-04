Дамаск, 4 ноября. Власти Сирийской арабской республики заявили, что готовы к сотрудничеству со спецпосланником ООН Педерсеном.

Сирия намерена сотрудничать с новым спецпосланником генерального секретаря ООН Гейром Педерсеном, если тот не будет использовать методы своего предшественника Стаффана де Мистуры — сообщают в МИД Сирийской арабской республики.

Как отметил замглавы МИД САР Фейсал Микдад​​​, Дамаск готов работать с Педерсеном, если спецпосланник не будет «на стороне террористов».

Заявление Микдада стало первой официальной реакцией властей САР на назначение Педерсена. Сирийский дипломат рассказал и о других условиях, которые станут залогом конструктивной работы.

«Он должен заявить о приверженности территориальной целостности Сирии и народу САР, должен отстаивать идеалы и высшие ценности, прописанные в Уставе ООН, цель которых — свобода народа в рамках борьбы с терроризмом», — сообщил Фейсал Микдад.

Ранее спецпосланник генсека ООН в Сирии де Мистура заявил, что не может продолжать работать «по личным обстоятельствам» и покинет свой пост в конце ноября. Как сообщают «Известия», де Мистура рассказал, что до ухода ему предстоит «проделать немало работы».

Отметим, Гейр Педерсен ранее работал в системе ООН. С 2007 по 2008 год он был специальным координатором по Ливии, а до этого трудился в качестве личного представителя генсека ООН по Южному Ливану.

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что не знаком лично с Гейром Педерсеном, однако российская сторона дала согласие на его назначение.