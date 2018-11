Трамп обвинил кандидата в сенаторы в использовании «российской тактики»

Вашингтон, 4 ноября. Президент США Дональд Трамп обвинил сенатора-демократа Джо Донелли, баллотирующегося в конгресс от штата Индиана, в попытке использовать на выборах в конгресс «российскую тактику».

Уже через несколько дней в США произойдет одно из главных политических событий года — 6 ноября пройдут выборы в американский конгресс, в ходе которых будет полностью переизбрана палата представителей (453 человека) и около трети сенаторов (35 из 100).

Напряженная борьба разгорелась за кресло сенатора от штата Индиана. Действующий сенатор Джо Донелли, член Демократической партии, согласно последним опросам рискует потерять свое место. Как сообщает NBC News, Донелли опережает соперника из Республиканской партии Майка Брауна всего на 3%. Третьим участником гонки является представительница Либертарианской партии Люси Брентон, но шансы ее на победу невелики — за Брентон готовы проголосовать всего 7% респондентов.

На ситуацию в Индиане отреагировал президент США Дональд Трамп, который обвинил Донелли в попытке «украсть выборы» и упомянул при этом Россию.

Rumor has it that Senator Joe Donnelly of Indiana is paying for Facebook ads for his so-called opponent on the libertarian ticket. Donnelly is trying to steal the election? Isn’t that what Russia did!?